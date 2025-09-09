أحمد ماهر: مصر عندها أكاديميات مش موجودة في سوريا

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أحمد ماهر إنه لا ينتظر تقييمه أو تقييم الفنانين المصريين من قبل الفنان السوري سلوم حداد، ردًا على تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، مؤكدًا أنه تعاون معه من قبل وكان يستقبله بترحيب وتقدير كبير.

وأوضح ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية «صدى البلد 2»: «ما صدر عن سلوم حداد مردود عليه تمامًا، فكيف يمكن أن ننسى قامات مثل محمد الطوخي، الذي قدّم اللغة العربية عبر الإذاعة والبرامج إلى العالم كله، وأيضًا الراحل محمود ياسين، وسميحة أيوب، وفردوس عبد الحميد، وسميرة عبد العزيز».



وأضاف أن مصر تمتلك أكاديمية للفنون لا مثيل لها في سوريا، مشيرًا إلى أن أساتذة مصريين كانوا يسافرون لإلقاء المحاضرات هناك، واستشهد بموقف للمخرج الراحل يحيى العلمي الذي أوقف تصوير مسلسل «رأفت الهجان» لأنه كان مرتبطًا بمحاضرات فنية في سوريا.



واختتم أحمد ماهر حديثه موجهًا رسالة مباشرة إلى سلوم حداد: «قبل أن تتحدث عن فناني مصر، عليك أن تدرك أن الممثلين السوريين أنفسهم لديهم مشكلة في نطق اللغة العربية، وتحديدًا في مجال الفونتكس وهو ما يجعل هناك اختلافًا واضحًا في مخارج الحروف بيننا وبينهم».