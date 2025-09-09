بإطلالة صيفية.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة نانسي عجرم علي مشاركة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها.

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم

وأطلت نانسي عجرم في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية فستان صيفي أنيق أبرز رشاقتها، مع نظارة شمسية بنية، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أحدث اعمال نانسي عجرم

سبق، أصدرت نانسي عجرم أحدث ألبوماتها "نانسي 11" مؤخرا، وضم 11 أغنية، وجاءت أسمائهم: (بدي قول بحبك، يا قلبو، أنا تبعني؟، غيرانين، طراوة، انسى، سيدي يا سيدي، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني).

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنيتها "تيجي نعيش"، وايضا طرحت أغنية "طول عمري نجمة" من ألحان الراحل محمد رحيم كما شاركت نانسي ضمن أحداث فيلم "مقسوم" بأغنيتين الأولى "مقسوم" من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد، و"قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

نبذه عن نانسي عجرم

وُلدت في 16 مايو 1983 في قرية سهيلة بلبنان، بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة، اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي بعدة اغاني مثل "أخاصمك آه"، "يا سلام"، "آه ونص"، و"يا طبطب يا دلع" "شخبط شخابيط" و"بتفكر في آيه".