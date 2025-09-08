نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد سامي مطلوب على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المخرج محمد سامي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما أثار حاله من الجدل بعدما شارك منشور يعلن فيه عن مسلسل جديد له.

سبب تصدر محمد سامي التريند

وشارك محمد سامي منشور عبر حسابه على Facebook تحدث فيه عن مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، ولكن يبدو من طريقته أن يسخر من أمر ما.

محمد سامي يكتب مسلسل جديد

وكتب محمد سامي: ""رد كليتي" للمخرج محمد سامي بسم الله، بكتب مسلسل جديد، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي، هصور إمتي ومين الأبطال وهينزل إمتى !! كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي"

واضاف محمد:" اللي أعرفه أنه سيكون أرقي وأميز أعمالي وسيكون عمل يحترمه ويقدره كل بيت عربي، إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها، اللي مفرحني في العمل ده، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير اتقدمت زمان من أساتذتنا".

واختتم محمد سامي: "وإزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي اعتادها الجمهور العربي مني وماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع احترامي لمحبي الأعمال النخبوية وإزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها وأعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي وهي التغيير قبل تشبع الجمهور والحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".

آخر أعمال محمد سامي

كان مسلسل "سيد الناس" اخر اعمال محمد سامي، والمسلسل من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا.