انسحاب أنيق.. وفاء عامر توضح سبب اعتذارها عن رئاسة مهرجان "همسة الدولي للآداب والفنون "

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم تمسك فتحي الحصري بها.. اعتذار وفاء عامر عن رئاسة الدورة الـ 13 لمهرجان "همسة"

أعلنت الفنانة وفاء عامر منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتذارها عن رئاستها الشرفية لمهرجان "همسة الدولي للآداب والفنون" في دورته الـ 13 والتي تحمل اسم الفنان الراحل سامي العدل.

وكتبت وفاء عامر: "كنت قد تشرفت باختيار الاخ والصديق الصحفي فتحى الحصري لي رئيسا شرفيا للدورة الثالثة عشرة لمهرجان همسة والتى تحمل اسم فنان عزيز على قلوبنا جميعا الراحل سامى العدل وقد كان هذا الاختيار منذ عدة شهور، وقد وافقت نظرا لعلاقتى الطيبة والتى تمتد لسنوات طوال برئيس المهرجان الصديق والأخ فتحي الحصري هذا أولا ولمكانة المهرجان الذي يقام تحت مظلة وزارة الثقافة ويحظى بمكانة وسمعة طيبة".

واضافت وفاء عامر:" غير أن الأحداث الأخيرة والتي يعلمها الجميع والتى زادت رئيس المهرجان تمسكا بوجودي وكتب ذلك أكثر من مرة على صفحته وهو ماأسعدنى كثيرا غير أنى آثرت الاعتذار عن التكليف أولا حتى لاأضع صاحب المهرجان في أي حرج علما بأنه اخبرني بإنه متمسك بوجودي لإنه يعلم جيدا من أكون، أما السبب الثاني فهو ارتباطى في نفس التوقيت بمسرحية من بطولتى تقام في دبي وفي نفس توقيت المهرجان.

واختتمت وفاء عامر رسالتها بتوجيه الاعتذار لرئيس مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وكتبت:" وهذا ماجعله يقبل اعتذاري ويتمنى لي التوفيق مع وعد بالاحتفال الكبير فور عودتى وهذا للتوضيح حتى لايظن البعض أنه قد تخلى عني في تلك الظروف وهو الصديق الذي اعلم محبته وصدقه لكل أصدقائه ولكم جميعا فتحى الحصرى".

عن مهرجان همسة:

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.