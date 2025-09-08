لهذا السبب.. سما المصري توجه رسالة لـ اسما شريف منير

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت سما المصري علي دعم اسما شريف منير بعد ارتدائها الحجاب،وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سما المصري توجه رسالة لـ اسما شريف منير

وجهت سما المصري رسالة إلى الإعلامية اسما شريف منير، وكتبت: "تعالي جنبي يا قلب أختك.. بس إنتي أحلى مني في الحجاب.. ربنا يثبتك ويثبتني.. خلي بالك هيقولوا ليكي إنتي لبساه تريند".

سما المصري تدعم اسما شريف منير في قرار الحجاب

واضافت سما المصري: "وهيقولوا ليكي لبساه بتتعايقي بيه.. ولبساه متاجرة بالدين.. وهيقولوا ليكي كل حاجة تحبطك وتضايقك.. اثبتي واوعي تسمعي كلام حد.. سيبك من ضعاف النفوس وكارهي الخير.. خليكي مع ربنا.. ومع اللي يشجعك وبس...مبروك يا جميله..ذي القمر فيه ".

اسما شريف منير ترتدي الحجاب

سبق، واعلنت الإعلامية اسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار، حذفت صورها من على موقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام، التى تظهر فيها دون حجاب

حلا شيحة تهنا أسما شريف منير بعد إعلان ارتدائها الحجاب

ويذكر ان الفنانة حلا شيحة هنأت أسما شريف منير بعد إعلان ارتدائها الحجاب، الساعات الماضية، حيث وجهت لها رسالة عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، لدعمها وتشجعيها قائلة: «فعلًا الحجاب خطوة بتعبر عن شيء جوانا، والمظهر الخارجي ما إلا هو بداخلنا».