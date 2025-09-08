مفيدة شيحة باكية فى عيد ميلادها: أنا ست بـ100 راجل

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الـ54، وخلال فيديو لها عبر حسابها بموقع فيس بوك، بكت مفيدة أثناء توجيه كلمة لنفسها بمناسبة عيد ميلادها، حيث قالت إنها حققت كل ما تريد، راعت والدتها وربت وعلمت ابنتها وتنتظر الحفيد.

تصريحات مفيدة شيحة

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أنها ست بـ100 راجل، وحققت كل ما تحلم به دون التنازل عن كرامتها.

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة قد احتفلت بزواج ابنتها "منة الله عماد" في يونيو الماضي.

وشهد حفل الزفاف أجواء مليئة بالرقص والفرح، وشاركت مفيدة عدة فيديوهات طريفة وصور من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وحضر الزفاف عدد من الأصدقاء والاهل والفنانين.

معلومات عن مفيدة شيحة

يذكر أن مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، شاركت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها، سكوت حنغني على قناة النيل للأخبار، دقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، الشيف ومفيدة في قناة cbc.

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة في التمثيل من خلال مسلسلين فقط؛ الأول كان بعنوان "آن الأوان" الذى عرض عام 2006، والمسلسل الثاني كان بعنوان "قواعد الطلاق الـ45" عام 2021 وقدمت خلاله شخصيتها الحقيقية كمذيعة.