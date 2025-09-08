وزير المالية أحمد كجوك يفتح قلبه ويتحدث عن نفسه بكل حرية.. واحد من الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - في انفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، حيث استضاف وزير مالية مصر د. أحمد كجوك لأول مرة في "واحد من الناس" في حوار حصري مليء بالانفرادات.

حوار المكاشفة والمفاجآت، وأجاب عن سؤال "من هو أحمد كجوك؟"

أنا وزير المالية وتشرفت بأن أكون ابن وزارة المالية وابن الحكومة المصرية.

تدرجت في العديد من المناصب داخل الحكومة المصرية وبعض المناصب الدولية وتشرفت بالتعامل مع العديد من الخبرات المصرية.

رجل اقتصاد مهتم جدًا بعمله وأحبه وأرغب دائمًا في العمل من خلال فريق، والأهم من كل ذلك لديه طموح كبير من أجل اقتصاد بلده.

وأضاف: أنا مؤمن بأن عمل وزير المالية ووزارة المالية عمل بطبيعته به عدد كبير من التحديات والضغوطات، وحتى تحقق إنجازًا يجب أن تحمي من بجانبك من هذه الضغوط، وبشكل عام أحب العمل في تناغم وأننا بنشتغل عند الناس ولخدمتهم وأن نطور من نفسنا إلى الأفضل.

وردًا على سؤال "متى يغضب وزير المالية؟" أجاب: "أغضب كثيرًا ولكن لا يؤدي إلى انفعال أو قرار فيه تسرع لأن العمل العام لصالح الناس والدولة"، مضيفًا: “الحمد لله، الاقتصاد المصري وقدراته قادر على مواجهة التحديات”.

وعن الأرقام أجاب: “أنا لا أحفظ أرقام ويهمني المعنى من وراء الرقم والمؤشر على ذلك، وأنا من أنصار أن يكون للرقم مدلول ومن الممكن أن نقول ماذا يعني هذا الرقم للاقتصاد وللمواطن، وكان أول قرار اقتصادي مهم جدًا في حياتي هو اتجاهي إلى مجال الاقتصاد..وكنت أدرس بالجامعة الأمريكية وكنت بين اختيارين أن أكمل في مجال الرياضة وان أتجه الاقتصاد”.