قبل عرضه العربي الأول.. مخرج فيلم المستعمرة: سعيد بالعودة إلى الجونة بعد دعمهم للفيلم بجائزتين

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس الفيلم الروائي الطويل المستعمرة للمخرج محمد رشاد بالمسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يحظى بعرضه العربي الأول.

تصريحات محمد رشاد

وعن اختيار فيلمه للمسابقة علّق رشاد "استطاع مهرجان الجونة أن يثبت وجوده كواحد من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط، وهو منصة ممتازة للفنانين العرب سواء بعرض أفلامهم وتسليط الضوء عليها وجذب الانظار لها، أو من خلال منصة الجونة لدعم الأفلام، التي استفدت منها العام الماضي عندما شاركت فيها بفيلم المستعمرة وحصلت فيها على جائزتين كمنح لإكمال الفيلم بالصورة اللائقة، لهذا أنا سعيد بالعودة إلى الجونة مرة ثانية لعرض فيلمي والمشاركة في مسابقته الرسمية كعرض عربي أول للفيلم".

أحداث الفيلم

مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة) يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية، وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.



الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي



كان الفيلم قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا. وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم، وسيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد عرض الفيلم في المهرجان.

أبطال فيلم المستعمرة



المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم، مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة) وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).



صندوق برلين السينمائي العالمي



وبالإضافة إلى صندوق برلين السينمائي العالمي، تلقى المشروع دعمًا من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.