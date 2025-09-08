نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنى عبد العزيز عن الذكاء الاصطناعي: "البني آدمين هيخلصوا بسبب التقنيات دي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلّت الفنانة لبنى عبد العزيز ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، حيث كشفت عن العديد من اسرار في حياتها الشخصية.

تصريحات لبنى عبد العزيز



وقالت لبنى عبد العزيز: "بحب القراءة من صغري ويومي دلوقتي مش بعمل فيه غير الكتابة والقراءة، ووالدي من صغري كان بدل ما يديني عروسة يديني كتاب".

وأضافت: "ساعات الشغل الكتير بيحسسني بحسرة إن الناس مش واخدة بالها من الشغل اللي بعمله، أنا مش بجري ورا الأضواء ولا التكريمات، فساعات الناس كانت بتوصل أكتر مني، وأقول يا خسارة إن عندي قدرات كبيرة لكن مفيش تقدير، فلما كان بيحصل تكريم كنت بتبسط جدًا".



وعن خاصية chat gpt علقت لبنى عبد العزيز قائلة: "بستخدم chat gpt باستمرار، البني آدمين هيخلصوا بسبب التقنيات دي، ولازم نوقف الموضوع ده شوية عشان الإنسانية بتقل".