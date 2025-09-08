نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوم حداد يثير الجدل بانتقاده لطريقة نطق الفنانين المصريين للعربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار النجم السوري سلوم حداد حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة حول أداء الفنانين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، حيث أكد أن هناك خللًا واضحًا في مخارج الحروف لديهم، لافتًا إلى أن قلة قليلة فقط استطاعت التميز في هذا المجال، وعلى رأسهم الراحلان نور الشريف وعبد الله غيث، اللذان اعتبرهما نموذجًا للإتقان والالتزام باللغة.

وجاء حديث سلوم حداد عبر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، حيث شدد خلاله على أن إتقان العربية ليس تفصيلًا ثانويًا، بل عنصرًا أساسيًا في نجاح الممثل وتقديمه للأدوار التاريخية والدرامية بصدق.

محطات فنية بارزة لسلوم حداد

يُذكر أن سلوم حداد يُعد من أبرز نجوم الدراما السورية والعربية، حيث قدم خلال مسيرته عشرات الأعمال المؤثرة، من بينها المسلسل التاريخي "سيوف العرب" الذي عُرض هذا العام وشارك فيه إلى جانب جمال سليمان، باسم ياخور، منذر رياحنة، نضال نجم، خالد نجم، عاكف نجم وغيرهم. ودارت أحداث العمل في حقبة فاصلة من تاريخ العرب، بين الجاهلية وبداية الدولة الأموية، مقدمًا ملحمة عن تطور السيف العربي وتاريخه.

كما ينتظر الجمهور قريبًا عرض مسلسل "حبق"، الذي يشارك فيه حداد إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية مثل نظلي الرواس، ختام اللحام، ترف التقي، محمد خاوندي وتيسير إدريس، وسط توقعات بأن يحظى العمل بمتابعة واسعة.