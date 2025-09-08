نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد تدخل سباق رمضان 2026 بـ "خلايا رمادية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة جومانا مراد للعودة بقوة إلى الدراما التلفزيونية في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسلها الجديد "خلايا رمادية" الذي يتولى إخراجه سعد هنداوي، في عمل يعد بمزيج من التشويق والدراما الاجتماعية المسلسل من إنتاج ربيع بسيسو، على أن يتولى كامل أبو علي مهمة الإنتاج المنفذ، فيما تستمر حالياً عمليات ترشيح الأبطال المشاركين في العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال جومانا مراد الدرامية

جومانا مراد كانت قد أطلت على جمهورها في الموسم الرمضاني الماضي بظهور مميز كضيفة شرف في مسلسل "العتاولة 2" مع أحمد السقا وزينة وطارق لطفي ونسرين أمين، كما شاركت في مسلسل "أم أربعة وأربعين" مع سمية الخشاب، حيث تطرّق العمل إلى قضايا نسائية متنوعة عاشتها ثماني سيدات في سن متقاربة، بين التحديات الأسرية والعاطفية والمهنية.

اخر أعمال جومانا مراد السينمائية

وعلى صعيد السينما، قدّمت جومانا مؤخرًا دورًا مختلفًا في فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان ونيللي كريم، والذي حمل طابع الأكشن والإثارة، ودارت أحداثه حول رحلة أب يسعى لإنقاذ حياة ابنه المريض وسط صراعات قاسية تقوده إلى عالم مظلم مليء بالمخاطر.