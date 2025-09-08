نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المهندس يعود بقوّة.. ميني ألبوم جديد وجولة غنائية بعد أزمة صحية في المقال التالي

بعد أيام قليلة من تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمّت به خلال موسم الحج نتيجة الإرهاق الشديد، يستعد النجم العراقي ماجد المهندس لمرحلة فنية جديدة يطلّ من خلالها على جمهوره بميني ألبوم غنائي، حيث يواصل حاليًا اختيار الأغنيات بعناية بالتعاون مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين، على أن يبدأ تسجيلها خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لطرحها رسميًا.

وفي الوقت نفسه، يضع المهندس لمساته الأخيرة على جدول حفلاته الغنائية، حيث ستكون البداية من الكويت في 24 أكتوبر المقبل، ليتنقّل بعدها بين السعودية والإمارات، مقدمًا باقة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور على مدار مشواره، إلى جانب أعماله الجديدة المنتظرة.

وكان المهندس قد حظي بدعم واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني خلال أزمته الصحية الأخيرة، إذ بادرت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي بالدعاء له بالشفاء، الأمر الذي عكس محبّة وتقدير الوسط له.

آخر أعمال ماجد المهندس

جدير بالذكر أن آخر إطلالة غنائية للفنان ماجد المهندس كانت من خلال أغنية "لو زعلان" التي قدّمها ضمن أحداث فيلم جوازة توكسيك العام الماضي، وهي من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، لتبقى واحدة من الأغنيات التي تركت بصمة خاصة لدى جمهوره.

