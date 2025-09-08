نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تحتفل بترشيح "عيد ميلاد سعيد" ليمثل مصر في سباق الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاشت النجمة نيللي كريم لحظات خاصة من الفرح والفخر بعد الإعلان رسميًا عن اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، ليمثل مصر في المنافسة العالمية على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي ناطق بغير الإنجليزية.



حيث شاركت نيللي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بصورة برفقة المخرجة، معلقةً بحماس على هذه الخطوة التي تعتبر انتصارًا للسينما المصرية في موسم سينمائي مزدحم بالإنتاجات المميزة.

وفي سياق منفصل، أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، مؤكدًا عبر منشور على فيسبوك أن اللجنة واجهت تحديًا كبيرًا في حسم قرارها، خاصةً مع وجود مجموعة من الأفلام القوية التي وصلت إلى المرحلة النهائية.

اللجنة التي شكّلتها نقابة السينمائيين حسمت التصويت لصالح "عيد ميلاد سعيد" بعد منافسة ضمّت أعمالًا بارزة مثل: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، رفعت عيني للسما، سنو وايت، شرق 12، والهوى سلطان. وقد حصد الفيلم أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من الجولة الأولى، إذ نال 9 أصوات من أصل 16، مقابل 4 أصوات لفيلم رفعت عيني للسما، وصوتين لـ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فيما حصل سنو وايت على صوت واحد فقط.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم تجاريًا في 17 سبتمبر 2025، ليبدأ رحلته رسميًا نحو العالمية ممثلًا للسينما المصرية في واحد من أعرق وأهم المحافل السينمائية على مستوى العالم.

