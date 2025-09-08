لهذا السبب....حياة الفهد تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن أثار منشور رسمي على صفحتها حالة من القلق والحزن بين جمهورها في الكويت والوطن العربي، حيث كشفت فيه عن تدهور حالتها الصحية وطلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت الصفحة الرسمية للفنانة قد نشرت صورة مؤثرة مرفقة بآية قرآنية ودعاء، جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، صدق الله العظيم.. نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد". هذا المنشور كان كفيلاً بأن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التضامن والدعوات الصادقة، حيث اعتبر الجمهور أن "أم سوزان"، كما يلقبونها، ليست مجرد فنانة بل رمز من رموز الفن الخليجي والعربي وواحدة من القامات الكبيرة التي صنعت تاريخًا فنيًا مشرفًا.

وفي سياق متصل، أعلنت أسرة الفنانة في بيان رسمي دخولها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وجاء في البيان: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة الكبيرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أم الجميع تعاني حاليًا من وعكة صحية، ونسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى جمهورها وهي بأفضل حال"هذا البيان أكد حالة القلق التي يعيشها الوسط الفني وجمهور النجمة، حيث انطلقت حملات دعاء واسعة على مواقع التواصل ، تعبيرًا عن مكانتها الاستثنائية في قلوب الملايين.



