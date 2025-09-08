نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. ياسمين صبري تتألق بفستان قصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما ظهرت بإطلالة مثيرة بفستان قصير.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري مرتدية "فستان أسود" قصير" سواريه واعتمدت علي ميكب يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

تتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث اعمال ياسمين صبري

ويذكر ان أحدث اعمال ياسمين صبري هو فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.

نبذه عن ياسمين صبري

ولدت ياسمين صبري في الإسكندرية في 21 يناير 1988، ونشأت في عائلة مكوّنة من والد طبيب ووالدة مهندسة ديكور وبطلة سباحة سابقة، تخرجت من كلية الإعلام، تزوجت أول مرة عام 2012 من طبيب يُدعى محمد واستمر لمدة خمس سنوات وانتهى بالانفصال في عام 2017، ثم تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، لكن الزواج لم يستمر وتم الانفصال في 2022، بدأت مشوارها الفني في مجال التمثيل في عام 2013، قدمت العديد من الأدوار البارزة في الدراما والسينما، منها مسلسلات "طريقي"، "الأسطورة"، و"الحصان الأسود"، وأفلام مثل "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور".