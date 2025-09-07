فن ومشاهير

«يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 1/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 2/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 3/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 4/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 5/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 6/7
  • «يلتقي البحر والروح».. ليلى علوي ترقص على أمواج الساحل الشمالي 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ليلي علوي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعة من الصور خلال قضائها العطلة الصيفية في الساحل الشمالي. 

78c75722c1.jpg
47314f548e.jpg
c9df0d5fd6.jpg
1508e1149e.jpg
f1173c12c0.jpg
549fade219.jpg

أحدث ظهور لـ ليلي علوي 

وظهرت ليلى علوي في الصور في أجواء مبهجة على البحر، وهي تتراقص علي أمواج الساحل الشمالي، وعلقت: "حيث يلتقي البحر والروح".

أحدث اعمال ليلي علوي 

من ناحية أخرى، بدأت ليلى علوي مؤخرا تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، الذي يجمعها بالفنان بيومي فؤاد والفنان الشاب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم، سيتم الإعلان عنهم قريبًا، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

قصة فيلم "ابن مين فيهم" 

تدور أحداث فيلم "ابن مين فيهم" في إطار كوميدي حول "رشدي" بيومي فؤاد، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" ليلى علوي.

اخر اعمال ليلي علوي

بينما كان اخر اعمال ليلي علوي هو مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا