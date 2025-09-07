مدين يشارك جنات احتفالية ألبومها الجديد بعد نجاح "فات بكرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن مدين، في الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الفنانة جنات، بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد، والتي حضرها فريق عمل الألبوم وعدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، في أجواء مليئة بالبهجة والاحتفاء بالنجاح.

مدين يشارك جنات احتفالية ألبومها الجديد

وخطف مدين، الأنظار خلال الحفل بعد أن صعد على المسرح ليشارك جنات الغناء، في لفتة حظيت بتفاعل كبير من الحضور، خاصة أن الأغنية التي جمعته بها في الألبوم الجديد "فات بكرة" حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها، وأصبحت من أكثر الأغنيات ترديدًا بين الجمهور على مختلف المنصات.

التعاون بين مدين وجنات

جدير بالذكر أن التعاون بين مدين وجنات يمتد منذ سنوات، وقدما معًا مجموعة من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور، من بينها "كأنك روح"، "وكأنك سكر"، و"ثباتي الانفعالي"، كما يستعد مدين خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من الألحان الجديدة مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.