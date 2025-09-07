في هذا الموعد.. هشام عباس يستعد لإحياء حفلين غنائيين في كندا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هشام عباس، لإحياء حفلين غنائيين في كندا، ضمن سلسله حفلاته الغنائية لعام 2025.

موعد حفلات هشام عباس في كندا

ومن المقرر ان يحيي هشام عباس الحفل الأول كندا يوم 26 سبتمبر الجاري بمدينة بيرلينجتون الكندية، بينما يقام حفله الثاني يوم 5 أكتوبر المقبل.

آخر أعمال هشام عباس

وكان آخر أعمال هشام عباس هي اغنيه "السهر والانبساط" وهو العمل الذي يجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس، من كلماته وألحان مصطفى العسال.

وايضا تتر مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، الذي عرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it.

مسلسل عقبال عندكوا

ويشارك فى بطولة مسلسل عقبال عندكوا: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

ودارت قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.