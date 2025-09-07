نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، كرّمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني نخبة من كبار نجوم ماسبيرو؛ ففي إطار فعّاليات صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل، تم منح وسام ماسبيرو للإبداع للأساتذة الكبار: فهمي عمر، وسناء منصور، وإيناس جوهر، ونهال كمال.

وكان صالون ماسبيرو قد شهد اليوم لقاءً فكريًا لوزير الخارجية، بشأن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قام بتقديم الصالون وإدارة النقاش، الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.