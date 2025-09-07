نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء خالد فودة يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، اليوم، بزيارة إلي مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

وقد استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اللواء خالد فودة، ثم قاما بزيارة استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين.

أشاد اللواء خالد فودة بالتطوير القائم في ماسبيرو، والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للإعلام.