كندة علوش تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة كندة علوش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مسلسلها ابن النصابة كما تشارك كضيفة شرف في فيلم الست لما.

فيلم الست لما

تظهر كندة علوش كضيف شرف في فيلم الست لما بطولة يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمد جمعة، محمود البزاوي، رانيا منصور، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف منهم: كندة علوش، فتحي عبدالوهاب، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني وأحمد صيام، رضوى الشربيني، وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

مسلسل ابن النصابة

وتواصل كندة علوش، حاليًا تصوير مسلسلها ابن النصابة، وتجسد كندة شخصية ربة منزل وهي خريجة كلية الحقوق وتلجأ للعمل كمديرة في مكتب محاماة بعدما يتخلى عنها زوجها، وتتجه للنصب بمساعدة فريق كامل، فيما تجسد ياسمينا العبد شخصية محامية تحت التدريب بمكتب المحاماة الذي تديره كندة، ويظهر حمزة دياب بدور ابن كندة.

أبطال مسلسل ابن النصابة

ويشارك في بطولة مسلسل ابن النصابة كل من كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، حازم إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم، شيماء سيف وفدوى عابد، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج سالي والي.

اخر اعمال كندة علوش

وكان اخر اعمال كندة علوش هو مسلسل إخواتي، مكون من 15 حلقة، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.