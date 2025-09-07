نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تعقد مؤتمرًا للإعلان عن استعدادات الدورة27 من بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الثقافة في الواحدة من ظهر اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، مؤتمرًا صحفيًا بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الجارية وكافة التفاصيل المتعلقة بإقامة الدورة السابعة والعشرين من بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعد توقف دام اثني عشر عامًا.

تصريحات وزير الثقافة

وأكد وزير الثقافة أن الدورة الجديدة تتبنى رؤية شاملة للفن، بوصفه مختبرًا حيًا يُنتج المعرفة ويجدد علاقته بالمجتمع، ويمنح المباني التاريخية حياة جديدة، ويعيد الاعتبار للحرف التقليدية من خلال التعاون مع الفنانين.



كما تسهم فعاليات البينالي في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، وتعزز صورة الإسكندرية كوجهة عالمية للإبداع، وتضع القضايا البيئية في صدارة الاهتمام عبر ممارسات فنية مستدامة وأعمال تعكس وعيًا بقضايا المناخ.

ويشارك في المؤتمر الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع ورئيس البينالي، والفنان محمد طلعت مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى عبد المعطي، وعضوية نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء، منهم: حسنة رشيد، الفنان جمال حسني، الدكتورة أمل نصر، الفنانة علياء الجريدي، مي الديب، رشيد كامل، المهندس أحمد الشابوري، لمياء كامل، السيد هشام الخازندار، المعماري وليد عرفة، أمنية عبد البر، الفنان معتز نصر (القوميسير العام)، الدكتورة سلوى حمدي، والدكتور علي سعيد، إلى جانب ممثل عن محافظة الإسكندرية وممثل عن وزارة السياحة والآثار.

بينالي الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط

ويُعد بينالي الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط أحد أعرق الفعاليات الفنية في العالم، حيث يُصنّف كثاني أقدم بينالي عالمي بعد فينيسيا، وقد رسّخ مكانته كإحدى أهم المنصات الفنية الدولية التي تجمع فناني دول المتوسط، وتعرض خلالها أعمال متنوعة في مجالات الفنون التشكيلية، لتجعل من الإسكندرية وجهة ثقافية وفنية مميزة على خريطة العالم.