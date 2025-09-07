نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. رجاء الجداوي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس السبت ذكرى ميلادها حيث ارتبط اسمها بالأناقة والرقي على مدار مسيرتها الفنية.



عُرفت بابتسامتها الهادئة وذوقها الرفيع، واستطاعت أن تترك بصمة مميزة جعلتها واحدة من أبرز نجمات السينما والتليفزيون في مصر والعالم العربي.

هي من مواليد يوم 6 سبتمبر 1934، في محافظة الإسماعيلية، واسمها الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي"، بعد انفصال والديها، انتقلت للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التي لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل شخصيتها ومنحتها الدعم في بداية طريقها.

تعلمت في مدارس الفرانسيسكان، وكانت متفوقة خاصة في اللغة الفرنسية، الأمر الذي جعلها تعمل في مجال الترجمة بإحدى شركات الإعلان قبل دخولها عالم الفن.



رحيل رجاء الجداوي





رحلت رجاء الجداوي في 2020 إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتترك صديقتيها في حزن كبير، وقالت دلال عبدالعزيز وقتها: "لحظة صعبة.. كنا متعودين نعزي مع بعض، أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا، إحساس فظيع".



وبعد عام واحد فقط، في 2021، رحلت دلال عبد العزيز متأثرة بمضاعفات كورونا، لتبقى ميرفت أمين وحيدة تواجه صدمة فقدان صديقتي العمر.