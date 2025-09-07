"أغنية كادت أن تُدفن.. كيف نجت "غالية علينا" من خلاف شيرين وعمرو مصطفى؟



القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بعد غياب أشهر، من خلال أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا يابلادنا"، من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما.

الأغنية لم تكن مجرد عمل غنائي عادي، بل مشروع قديم ظل عالقًا لسنوات بعدما تسبب في أزمة كبيرة بين شيرين وعمرو مصطفى وصلت إلى حد القطيعة. البداية كانت عندما قدم مصطفى لحنًا مع بعض الكلمات غير المكتملة، فأعجبت شيرين بالفكرة وسجلت جزءًا منها، لكن الخلاف اشتعل لاحقًا حين نشر الملحن مقطعًا بصوتها العام الماضي واتهمها باستخدام اللحن دون إذنه، ليغلق المشروع تمامًا ويزيد التوتر بينهما.

وبعد أكثر من عام، تدخل تامر حسين لإصلاح الخلافات، فكتب كلمات جديدة للأغنية وأقنع شيرين بالعودة لتسجيلها، الأمر الذي فتح الباب مجددًا للتعاون مع عمرو مصطفى بعد سنوات من الجفاء.

الأغنية المنتظرة تحمل رسالة وطنية ومعاني إنسانية رفيعة، ومن المتوقع أن تمثل نقطة تحول ليس فقط في مسيرة شيرين، بل أيضًا في إعادة المياه إلى مجاريها بينها وبين الملحن الذي ما دام شكل معها ثنائيًا ناجحًا.