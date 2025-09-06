أميرة عبّاس تتحدث عن أبرز أحداث الساحة الفنية العربية عبر بانوراما كافيه وإليكم التفاصيل!

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلت المستشارة الفنية والإعلامية أميرة عبّاس في فقرتها الأسبوعية للموسم الثاني على التوالي، ضمن برنامج "بانوراما كافيه" الذي تقدّمه الإعلامية جيسي كرم اذ تُبث الفقرة كل يوم خميس من الساعة 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا بتوقيت الرياض، عبر إذاعة بانوراما إف إم التابعة لمجموعة MBC، حيث تحدثت أميرة عبّاس عن آخر التطورات في الساحة الفنية وأحدث الإصدارات الغنائية وأخبار النجوم العرب.

في التفاصيل، تحدثت أميرة عبّاس عن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والأزمات التي تمر بها حيث قالت: "شيرين لا زالت حديث الساعة بسبب أزماتها التي لا تنتهي".

تابعت: "وآخر أزمات شيرين لم تكن مع طليقها الفنان حسام حبيب، رغم انتشار شائعات حول عودتهما مجددًا، وهذا أمر غير صحيح، إنما الأزمة كانت مع محاميها ياسر قنطوش الذي كان قد طلب من وزير الثقافة المصري التدخل لمساعدة شيرين، اذ كان يلمّح لحسام حبيب، وأن هناك شخص يؤذي شيرين ويحاول التدخل في حياتها والعودة لها".

أضافت: "وهنا أصدرت شيرين بيانًا، وتسرّب تسجيل صوتي لها، وأُصدر بيان آخر لحسام نفى من خلاله عودتهما لبعض، واستنكرت شيرين تدخل الناس في حياتها، وقالت أن قنطوش لا يمثلها قانونيًا، ليقوم الأخير بتحرير محضر ضدها لإثبات أنه لم يعد يدافع عنها، لتقوم شيرين بعد يومين بإصدار بيان أشارت فيه إلى أن ما حصل بينها وبين ياسر لم يكن سوى سوء تفاهم، وأنه لا يزال مستشارها القانوني".

وأشارت أميرة عبّاس إلى أن "عفوية شيرين أذتها كثيرًا، ولا يوجد تنظيم في حياتها الفنية، فالفنان ليس فقط موهبة، إنما يجب أن يكون للفنان إدارة وتسويق". وختمت حديثها متمنيةً لشيرين العودة بنجاح وقوّة إلى الساحة الفنية.

أيضًا تحدثت أميرة عباس عن الإصدارات الغنائية وأبرزها ألبوم "يا مشاعر" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، مشيرة إلى أنها أصدرته تباعًا حيث أطلقت سبع أغانٍ منه، مضيفة: "أغنية وقت الشدة تشبه قليلًا أغانيها القديمة"، كما تحدثت عن ترويج نوال للألبوم قائلة أن "الظروف في لبنان جعلتها تؤجل الطرح"، مضيفة: "لكن هذا الأمر شوّق الجمهور أكثر، حيث كان متحمسًا للألبوم، وكانت نوال تروّج له من خلال تدويناتها على إكس"، وتابعت: "الأغنية التي تُطرح تباعًا تأخذ حقها أكثر، خصوصًا أن البعض لا يستمع للألبوم كاملًا دفعة واحدة".

أما عن ألبوم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فقالت أنه "جيد، لكن لم يكن هناك هيتات، وليس كألبوماتها القديمة".ونوّهت أن "الإصدارات لم تنتهِ بعد"، مثل ألبوم الديفا هيفاء وهبي الذي طرحت منه أولى أغنياته "توأم حياتي" باللهجة اللبنانية.

كما تحدثت عن تعاون ملك الإحساس وائل جسار مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لأول مرة، وأصدر أغنية "حب زمان" باللهجة المصرية، كما يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "شارع 5"، على أن يصدر ألبومه تباعًا مع روتانا.

فضلًا عن ذلك، تحدثت عن ألبوم "الهضبة" عمرو دياب "ابتدينا" الذي يتضمن 15 أغنية، قائلة: "اللافت فيه كان مشاركة أولاده، إذ شاركت ابنته جنى بأغنية خطفوني، وابنه علي بأغنية يلا، وأكثر أغنيتين يتم التفاعل معهما هما "خطفوني" و"بابا، كما أن هناك أغنيتين من ألحان عمرو دياب، وهما "ارجع لها" و"حبيبتي ملاك"، واللافت أيضًا هو تعاون دياب مع شركة Sony music العالمية، ويُعد ألبومه من الأنجح في هذا الموسم".

تابعت: "عمرو دياب مرشّح لجوائز الموسيقى الأفريقية Afrima عن ألبوم ابتدينا، ومرشح عن أربع فئات، وهي: أفضل مطرب أفريقي، أفضل مطرب شمال إفريقيا، أفضل مطرب بوب، وأفضل ألبوم أفريقي".

وخلال سياق حديثها، وصفت أميرة عبّاس الهضبة عمرو دياب بالفنان المُحنّك وأضافت بالقول: "الفنان ليس مجرّد موهبة وصوت إنما حُسن إدارة وتسويق صائب"، وهذا ما ينطبق على عمرو دياب الذي استطاع بفضل ما أنف ذكره الاستمرارية في تحقيق النجومية على مدار طيلة هذه السنوات.

وخصّصت أميرة عبّاس فقرة لأبرز أحداث الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، وأبرزها أزمة النجمة المصرية أنغام الصحية وشفاؤها، والرسالة الصوتية التي وجّهتها لجمهورها، وأطلت بظهور مفاجئ في ختام مهرجان العلمين.

أيضًا تحدثت عن فترة النقاهة التي قضاها "البرنس" ماجد المهندس بين لندن وفرنسا بعد أزمته الصحية، كاشفة أنه "سيستعيد نشاطه الفني قريبًا". وعن الأزمات الصحية أيضًا، تحدثت عن مطربة البادية سميرة توفيق التي مرّت بوعكة في بيروت، ونُقلت إلى المستشفى في أبو ظبي، إلا أنها تحسنت، بالإضافة إلى الممثل القدير جاسم النبهان الذي خضع لعملية قسطرة في القلب.

في الختام، تحدثت أميرة عبّاس عن تكريم سيدة الدراما العربية منى واصف من خلال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان التي منحتها لقب "سفيرة السلام في العالم"، حيث ألقت واصف كلمة مؤثرة خلال تسلّمها الدرع، وتحدثت عن الحرب، وأنها "تخشى الخوف"، وقالت: "الصمت أحيانًا هو ضمانة للسلام".

يذكر أنّ هذه الفقرة ضمن برنامج "بانوراما كافيه"، تُبث كل يوم خميس من الساعة 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا بتوقيت الرياض، عبر إذاعة بانوراما إف إم التابعة لمجموعة MBC، حيث يمكنكم سماعها عبر تطبيق mbc mood بالصوت والصورة، لمواكبة أبرز مستجدات الساحة الفنية العربية مع أميرة عبّاس.

