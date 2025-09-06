“صحتك دنيتك”.. برنامج جديد مع لميس عدلي يسلط الضوء على المبادرات الرئاسية الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - لميس عدلي تطلق برنامجها الجديد "صحتك دنيتك" عبر راديو cbc extra

تقدم الإعلامية لميس عدلي برنامجها الجديد “صحتك دنيتك” عبر راديو Extra News، في تجربة إذاعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالمبادرات الرئاسية التي تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، من خلال الكشف المبكر والوقاية والعلاج المجاني.

البرنامج يعتمد على أسلوب بسيط وقريب من الناس، حيث يخصص كل حلقة للحديث عن مبادرة مختلفة، مع إتاحة الفرصة لطرح المعلومات من أكثر من زاوية عبر مداخلات تليفونية؛ الأولى مع مسؤول يشرح آليات تنفيذ المبادرة وأماكن الاستفادة منها، والثانية مع طبيب متخصص يوضح الأبعاد الطبية والعلمية ودور المبادرة في تحسين جودة حياة المواطنين.

ومن المقرر إذاعة برنامج "صحتك دنيتك" على راديو إكسترا نيوز، يوم الاحد الساعة السابعة مساءًا والإعادة الاربعاء السابعة مساءًا.

الجدير بالذكر ان الإعلامية لميس عدلي عرفت ببرامجها الهادفة مثل برنامج “روح رمضان” وبرنامج "سر نفسي”، وغيرها من البرامج التي تركت بصمة واضحة في مجال الإعلام التوعوي والإنساني.