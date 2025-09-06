نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أعمال.. سلمي أبو ضيف تعيش حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة سلمي ابو ضيف خلال الفترة الحالية حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما، حيث تشارك في 5 أعمال دفعة واحدة، تضم 3 أفلام ومسلسل.

فيلم إيجي بست

بدات سلمى أبو ضيف خلال الفترة الماضية تصوير فيلم إيجي بست، الذي يجمعها بـ أحمد مالك، ويشارك فيه كل من مروان بابلو في أول تجربة تمثيل له، حنان يوسف في دور جدة أحمد مالك، محمد عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم، وإنتاج ذا بلانت ستوديوز، وتدور أحداثه حول عمليات سرقة وقرصنة الأفلام التي تقوم بها بعض المواقع.

مسلسل بنج كلي

وتواصل سلمى تحضيرات مسلسل بنج كلي، الذي يجمعها بـ دياب، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومقرر عرضه في موسم الـ off season، ويشارك فيه أيضًا كل من: علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران، محسن محي الدين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.

فيلم إذما

كما تواصل سلمى أبو ضيف تصوير فيلم إذما بطولة أحمد داود، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم، من تأليف وإخراج محمد صادق، ويشارك في الفيلم: حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، وآخرين، والعمل من إنتاج شركة The Producers Films، للمنتج هاني أسامة والمخرج هادي الباجوري.

فيلم هيبتا 2

وانتهت ابو ضيف مؤخرًا من تصوير فيلم هيبتا 2، وتضم قائمة أبطاله العديد من النجوم، وهم: كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.