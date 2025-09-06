نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عمل إيه في الدنيا عشان تفضل سيرته عاملة كده؟"..مريم عامر منيب عن ذهولها على تأثير أعماله في حياة الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، خلال إحدي اللقاءات لها عن ذهولها على تأثير أعماله وإرثه في حياة الناس.



وقالت مريم منيب: «أكتر حاجة بسمعها هو باباكي عمل إيه في الدنيا عشان تفضل سيرته عاملة كده؟.. وبصراحة أنا اللي محتاجة أسأل السؤال ده».

مريم عامر منيب تكشف عن موقف إنساني لوالدها

وتابعت: «كنت في فرح من 4 سنين بعربية بابا، ولقيت عسكري في الجراج، سألني: دي عربية عامر منيب؟ وبعدها بدأ يعيط، وحكى لي إنه من 15 سنة كان بابا بيغني في نفس الأوتيل وشافه قاعد لوحده، فسأله: مالك؟ حد مضايقك؟، ولما عرف منه إن والدته في المستشفى، بابا روح وبعد ساعتين رجع له بمبلغ كبير وساعده، ووالدته خفت ولسه عايشة».

وأضافت: «العسكري قالي إنه مامته بكت على بابا أكثر ما بكت على جوزها، وأنا كمان عيطت وقتها من الموقف ده».