نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ3 حفلات.. حسن أبوالروس يشعل الساحل الشمالي بأغانيه وديو مميز مع قماح (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان حسن أبوالروس، أمس، 3 حفلات غنائية مميزة في الساحل الشمالي، في 3 أماكن مختلفة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه المتنوعة.

تفاصيل الحفل

حضر حسن أبو الروس الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، منها أغاني "هيفاء وهبي"، "مليونير"، "كل الناس"، "فاتت مني"، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة "شيكالاستيك".

كما قدم حسن أبو الروس دويتو مميزًا مع الفنان محمد قماح، حيث استعرضا معًا أغنيتهما الجديدة "مساج"، والتي تمزج بين الإيقاعات السريعة والمرح.

آخر أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن حسن أبوالروس طرح مؤخرا أغنية ديو بعنوان "إنتي وبس"، والتي تعاون فيها لأول مرة مع نجم الأغنية الشعبية مسلم، وتميز الكليب بفكرته غير التقليدية.