الكيلاني وطنطاوي والشوامرة فى لجنة الغناء وفلوكس والعيلي ومكاوي للجنة السينما

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعلن ملتقي اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تشكيل لجان التحكيم دورته التاسعة التى تقام تحت شعار لونها بالفرحة فى الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2025، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتضم نخبة من المبدعين والمتخصصين في مجالات السينما، المسرح، الشعر، الغناء، الموسيقى، والاستعراض، لتقييم الأعمال المشاركة وضمان اختيار الأفضل.

سهير عبد القادر

وأكدت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى أن لجان التحكيم تشهد انضمام مجموعة من الأسماء التى تتسم بالمهنية والتنوع الثقافي والفني مما يعكس رؤية الملتقى في دعم الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي، وأشارت أن خبرات الأعضاء تعمل على إكتشاف المواهب وإبراز الأعمال المتميزة خلال فعاليات المسابقة، واضافت ان لجنة الغناء والموسيقى والاستعراض تضم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة (مصر)، جان ويدنجر (الدنمارك)، المخرج ماهر شوامرة (فلسطين)، السفيرة هيلين طنطاوي سفيرة اليونان، الفنان غابرييل بيرتي (إيطاليا)، الباحثة والفنانة مريم الروبي (إنجلترا)، أماني الجردي (لبنان).

لجنة السينما والمسرح والشعر

أما لجنة السينما والمسرح والشعر تضم كل من المخرجة يسر فلوكس، الإعلامية تغريد حسين، الكاتبة ريهام هواري، مدير التصوير سعيد الشيمي، الفنان حمزة العيلي - الفنانة سماء إبراهيم، الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي (مصر)، المخرج المسرحي ياسر جلجاميش (البحرين)، المخرج رشيد فرشو (تونس).

ملتقي أولادنا التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة

جدير بالذكر أن ملتقي أولادنا التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة يعقد بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.