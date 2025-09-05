نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. القائمة الكاملة لـ أبطال فيلم هيروشيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان احمد السقا التحضير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم فيلم هيروشيما، وذلك لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم هيروشيما

ويضم فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعى، احمد رزق، علاء مرسي، هدى الأتربى، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى.

قصة فيلم هيروشيما

وتدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول مساوئ استخدام الكاميرا في حياتنا من خلال مجموعة أنماط مختلفة، حيث يقوم عبدالبصير الذى يجسده أحمد السقا بتهديد مجموعة من الأصدقاء والدخول على كاميرات موبايلاتهم وأجهزة اللاب توب الخاصة بهم، وينجح في توريطهم في جريمة قتل.

أحدث أعمال احمد السقا

ومن ناحية اخري، يرتبط السقا فيلم الديب، وكان يحمل في البداية اسم خبطة العمر، قبل أن يستقر صناعه على الديب، والفيلم من تأليف هاني سرحان، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وجاري الاتفاق مع الأبطال المشاركين بالعمل بجانب أحمد السقا.

اخر اعمال احمد السقا

وكان اخر اعمال احمد السقا هو فيلم أحمد وأحمد بجانب أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويظهر السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.