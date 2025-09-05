نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب الفيولينة والبيانو والغناء العربى على مسرح أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار دعم المواهب الشابة وصقل طاقاتهم الإبداعية تنظم وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة مساء السبت 6 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يشارك في الأمسية فصل الفيولينة تدريب وقيادة مصطفى محمد محسن بمصاحبة فصل البيانو تدريب سالى مجدى بعدد من أعمال كبار المؤلفين منها مينويت 2، 3 لـ باخ، على إيقاع رأس لـ كارلوس جارديل، لحن حب من فيلم العراب لـ نينو روتا، موسيقى مسلسل لعبة العروش لـ رامين دجوادى، عالم جديد كليا لـ آلان مينكن، كونشيرتو رايدنغ لـ أوسكار رايدنغ، بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، سيبقى قلبى ينبض لـ جيمس هورنر، إنه قرصان لـ كلاوس بادلت، بين النجوم لـ هانز زيمر، أغنية من حديقة سرية لـ رولف لوفلاند أداء هايدى العسال، ملك ملوك، مريم نوار، آيه القرشى، آية الرشيدى، آيه هشام، بسملة محمود، روان رضوان، كرولس أشرف، كيريا مينا مع مواهب البيانو دينا نبيل، يارا مجدى شوقى، مرح عبد الغنى.

كما يقدم فصل كورال الغناء العربى بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسنى ابراهيم باقة من روائع الطرب منها من غير ليه، نشيد إسلمى يا مصر، موشحات يا غريب الدار - عجبا لغزال - شاغلى بالحسن بدر - يا بهجة الروح، مونولوج عيني علينا يا اهل الفن، طقطوقتى يا حلاوة الدنيا - أهو ده اللى صار ودور أنا هويت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.