بالصور.. ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد في أجواء غنائية مبهجة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو عبر خاصيه ستوري موقع انستجرام، تعيد فيه مقطع من إعلانها الجديد مع أحمد سعد.

ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد في أجواء غنائية مبهجة

وظهرت ياسمين عبد العزيز بجانب أحمد سعد في أجواء غنائية مبهجة على شاطئ البحر كطبيعية لتعزيز فكرة الانفتاح والطاقة الإيجابية المرتبطة بتحفة صيفية جذابة ومليئة بالبهجة.

تناغم بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد

وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالتناغم الواضح بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد، هذا الانسجام ساهم في جعل الإعلان أكثر جذبا وقابلية للمشاركة والانتشار.

أحدث اعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تنتظر ياسمين عبد العزيز فيلم "زوجة رجل مش مهم" ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى، إذ يظهران كزوجان خلال أحداث الفيلم الذى كتبه شريف الليثي في أول تجاربه بالتأليف ويخرجه معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

اخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وشاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وتقابل حبيب، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري وشارك في العمل كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله وغيرهم، ودارت الأحداث في اجتماعي رومانسي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

وتناول مسلسل وتقابل حبيب قصة امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.