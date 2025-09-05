نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. مي كساب برفقة أوكا في حمام السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي مشاركه جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، لحظاتها السعيدة مع زوجها أوكا.

مي كساب برفقة أوكا في حمام السباحة

وظهرت مي كساب برفقة زوجها أوكا، بالمايوه الملون داخل حمام السباحة وهما يغنيان أحدث أغنياتهما “من غير رجالة”.

اخر اعمال مي كساب وأوكا

وكان اخر اعمال مي كساب وأوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

أحدث اعمال مي كساب

يُذكر أن فيلم “آخر راجل في العالم” أحدث اعمال مي كساب، والعمل من بطولة: أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، ومن قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

قصة فيلم "آخر راجل في العالم"

ينتمي فيلم "آخر راجل في العالم" إلى نوعية الكوميديا الفانتازية، وتدور أحداثه حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من العالم، باستثناء "كمال" – الذي يصبح دون قصد آخر رجل على وجه الأرض.