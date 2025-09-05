نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك كلاسيكي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية ببدلة باللون الأبيض، تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أخر أعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وايضا عرض لها في رمضان 2025، مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

أحدث اعمال ياسمين صبري

ويذكر ان أحدث اعمال ياسمين صبري هو فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.