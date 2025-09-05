نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد الحلفاوي يكشف عن تدخل والده لمشاركة الخطيب في "كتالوج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المخرج وليد الحلفاوي، عن تفاصيل تدخل والده الفنان القدير نبيل الحلفاوي، قبل رحيله، في مشاركة الكابتن محمود الخطيب، في مسلسل كتالوج بطولة الفنان محمد فراج، وذلك من خلال تصريحات إذاعية.

وقال وليد الحلفاوي: "لما المشهد اتكتب المؤلف أيمن وتار قال الصح إن يبقى بيبو في المشهد، والكابتن محمود الخطيب قلنا نجرب ولكننا عارفين أنه صعب أوي، وبدأنا نشوف الأصدقاء المقربين وأجل الرد".



وتابع وليد الحلفاوي: "أثناء ما كان بيفكر كان أول مرة أطلب من والدي حاجة في الشغل، وعمري في حياتي على مدار أكتر من 20 سنة ما طلبت من والدي حاجة، قلت له الكابتن بيقرأ ولكنه مش هيوافق، لو في بينكم تليفون ساعدني، وكلمه وقاله قالولي الولاد وبفكر وهاجي ليهم وشكل المسلسل حلو، وبعد التصوير اتكلموا وشكروا بعض".