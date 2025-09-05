الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد النجمة اللبنانية داليدا خليل لزفافها المرتقب، من خلال حفل توديع عزوبية خاص أقامته بحضور مجموعة من صديقاتها المقرّبات، من بينهنّ الممثلة رانيا عيسى في أجواء غلبت عليها مشاعر الفرح والحب.

داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي

وظهرت داليدا بإطلالة أنيقة وعفوية، مرتدية فستانًا أبيض بسيطًا ومزيّنة بطرحة العروس التقليدية، في مشهد عكس سعادتها الكبيرة واقتراب موعد دخولها القفص الذهبي، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع من الحفل.

العريس هو رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر، المقيم في إمارة دبي، حيث يعيش الثنائي حاليًا، وقد بدأ الاثنان بالفعل إرسال الدعوات الرسمية للمدعوين استعدادًا لحفل الزفاف.

وتُقيم داليدا حاليًا في دبي، حيث انطلقت بمسيرة فنية جديدة من خلال تقديم عروض غنائية واستعراضية حيّة، جمعت فيها بين الأداء المسرحي والغنائي، مما أتاح لها منصة مختلفة لتوسيع حضورها الفني خارج إطار الدراما اللبنانية التقليدية.