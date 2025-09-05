سامح حسين يطمئن جمهوره بعد تعافيه من وعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم -

طمأن الفنان سامح حسين جمهوره على حالته الصحية، بعدما أعلنت زوجته وسام حامد عن تعافيه من الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر حسين عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: “ما أضعف الإنسان، ولكن ما ألطف وأكرم وأرحم الله.. بفضل الله فترة صعبة ومرت بخير وسلام. شكرًا لدعواتكم واهتمامكم، وآسف لعدم تمكني من الرد على الجميع. اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وكانت زوجته قد نشرت صورة له من المستشفى عبر "إنستجرام"، وعلقت: "حمد الله على سلامتك وربنا يتم شفاك على خير."

الجدير بالذكر أن حسين كان قد أعلن قبل أيام عن مروره بوعكة صحية عبر منشور على فيس بوك، لتنهال عليه رسائل الدعاء والدعم من جمهوره وزملائه.