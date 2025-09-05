بالصور: انطلاق معرض "الاضطراب الزمني" لـ سارة التونسي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجاري المعرض الفني الجديد للفنانة التشكيلية سارة التونسي وذلك بمقر "كايرو جاليري" في الزمالك، بحضور المخرج محمد دياب وزوجته المخرجة سارة جوهر، والفنانة بسمة نبيل، وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجالات الفنية والثقافية المختلفة.

يستقبل المعرض الجمهور يوميا في الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساء -ما عدا أيام الجمعة- وذلك حتى الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

معرض "الاضطراب الزمني" يتضمن العديد من اللوحات التي جسدت من خلالها الفنانة تجربة الشعور الداخلي العميق بالتواجد في زمن آخر، كأن روحها تحمل ذاكرة لماضٍ بعيد، عاشت فيه تجارب وأحلامًا تشكل جزءًا من هويتها الحالية، وذلك من خلال تصوير المواقع التاريخية المقدسة، حيث تبحر الفنانة في رحلة روحية وزمنية لاستكشاف هذا الإحساس الغامض.

كل صورة من الصور المعروضة تجسد لحظة خارج حدود الزمن، حيث يمتزج الحاضر بالماضي في انسجام بصري وروحي، وتدعو هذه التجربة المشاهدين للتأمل في فكرة استمرارية الروح عبر الأزمنة المختلفة، واستكشاف الصلة الخفية بين المكان والهوية والذاكرة الروحية.





يشار إلى أن سارة التونسي مصورة ومؤرخة فنية مصرية ألمانية، حصلت على درجة الدكتوراه فى الفنون الجميلة من جامعة حلوان، وبدأت مشوارها الاحترافي في التصوير الفوتوغرافي بتوثيق الكنائس والكاتدرائيات أثناء دراستها الميدانية للماجستير والدكتوراه في ألمانيا، والتي امتدت لأكثر من 8 سنوات.

بجانب ذلك، حاضرت "التونسي" في العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة بمصر، بالإضافة إلى أنها مؤسسة ورئيسة المؤسسة الألمانية المخصصة لتعزيز النمو الفكري والثقافي.