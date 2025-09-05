فن ومشاهير

تامر عبدالمنعم يوجه رسالة نارية لـ عمار علي حسن: ياأخي أختشي وعيب عليك

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية رسالة نارية إلى الروائي المصري عمار علي حسن والذي ينتقد الحكومة المصرية في منشوراته.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك موجها رسالته إلى الروائي المصري قال فيها: الأستاذ عمار علي حسن ينتقد الحكومة بسبب عيب في أحد الكباري والمفاجأة ان الكوبري في العراق، هكذا المعارضة في مصر، ياأخي أخنشي وعيب عليك.

وكان عمار علي حسن قد نشر صورة لأحد الكباري به عيب وانتقد فيها الغريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء وقال: في معنى التهريج والتسيب، قطع من الخشب لعلاج عيب فادح في كوبري ياسيد كامل الوزيرين.

من ناحية أخرى يختتم الفنان تامر عبدالمنعم الموسم الصيفي اليوم بمحافظة الإسكندرية حيث يعرض المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية وبعدها يعود للقاهرة لإستكمال عمله كرئيس للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

ويجسد الفنان تامر عبدالمنعم خلال عرض المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ شخصية الزعيم عادل إمام بعد اعتذار الممثل الذي كان يجسد الشخصية.

