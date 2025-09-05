وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية يقيمان مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي بمشاركة 11 عرضًا

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار إيمان وزارة الثقافة المصرية بقيمة المسرح كأحد أهم الفنون المؤثرة في الوعي المجتمعي، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، والذي تنظمه النقابة بالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، بمشاركة 11 عرضًا مسرحيًا لطلبة الأكاديمية على مسرح النهار.

وتأتي هذه الدورة بعد منافسة قوية شهدتها لجنة المشاهدة، حيث تقدم للمهرجان 78 عرضًا متنوعًا، بما يعكس حجم الشغف والإبداع لدى شباب المسرح.

كلمة الدكتور أحمد فؤاد هنو:

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن هذه النسخة من المهرجان تمثل تتويجًا للتكامل بين المؤسسات الثقافية والفنية، وتعكس ما يحمله الجيل الجديد من طاقات واعدة في مجال الفنون المسرحية، مشددًا على أن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية المواهب الشابة، وتحرص على الشراكة مع المؤسسات المختلفة وفي مقدمتها نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي لتوفير منصات وفرص تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي ستقود مستقبل الحركة المسرحية المصرية، وتعزز دورها في تشكيل الوعي الجمعي وصون الهوية الوطنية.

كلمة الدكتورة غادة جبارة:

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من طلاب الأكاديمية، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي، في تقديم دورة متميزة تليق بالجمهور المصري وتواكب معايير الجودة والتميز الفني

وتضم قائمة العروض المشاركة: عندما انقطع التيار الكهربائي، العائلة المحترمة، الأولاد الطيبون، أما آن الأوان ليحكم النساء هذا العالم، العائلة السعيدة، بيت لعبة، يارب، بنت ال ويلر، المطبخ، الشاطئ، العشاء الأخير