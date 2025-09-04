موعد عرض أولى حلقات خامس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض الحكاية الخامسة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي تحمل اسم حكاية «الوكيل»، والذي تضم بطولة جماعية، تضم: مراد مكرم، محسن محيى الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمة.

موعد أولى حلقات حكاية «الوكيل»

تذاع أولى حلقات حكاية «الوكيل» من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، يوم السبت 6 سبتمبر، على منصة «Watch IT»، وقناة dmc.

أحداث حكاية الوكيل

وتدور أحداث حكاية الوكيل، في إطار درامي، حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والافتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيى والوكيل.

أبطال حكاية «الوكيل»:.

ويشارك في بطولة حكاية «الوكيل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري

موعد عرض حكاية «الوكيل»

ومن المقرر عرض حكاية «الوكيل» يوميا في تمام الساعة 7 مساء، في تمام الساعة 11 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساء.

يضم مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، 7 حكايات وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

ويضم مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين.