نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد هنيدي يحتفل بالمولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد هنيدى علي طريقته الخاصه، حيث هنأ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف بصورة من المدينه المنورة.

محمد هنيدي يحتفل بالمولد النبوي الشريف

ونشر هنيدي عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة لة من الروضة الشريفة ومن أمام قبر الرسول، وعلق: "كل عام وأنتم بخير، وصلوا على الحبيب المصطفى".

أحدث اعمال محمد هنيدى

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا لـ محمد هنيدى فيلم الجواهرجي، بجانب: لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب ظهور عدد من الوجوه الشابة. العمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعكس روح الكوميديا المعاصرة بقالب يدمج بين الطرافة والواقعية.

قصة فيلم الجواهرجي

تدور أحداث الجواهرجي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يُسلّط الضوء على الصراعات الزوجية اليومية ولكن من زاوية ساخرة ومواقف غير تقليدية. ويجسّد هنيدي دور صائغ (جواهرجي) يعيش تحديات كثيرة في حياته الخاصة والمهنية، فيما تشاركه منى زكي البطولة في شخصية محورية تمثل الطرف الآخر في هذا الصراع، ضمن حبكة تجمع بين الكوميديا والتشويق.

اخر اعمال محمد هنيدى

وشارك محمد هنيدي في رمضان 2025 مسلسل شهادة معاملة أطفال، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، أشرف زكي، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، وخالد أنور، وعدد من النجوم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة.