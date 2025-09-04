نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فريدة سيف النصر تصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث والتريند، خلال الساعات الماضية بعدما كشفت عن اعتذارها علي قبول عمل درامي جديد.

سبب تصدر فريدة سيف النصر التريند

كشفت فريدة سيف النصر عبر حسابها بموقع فيسبوك، عن اعتذارها قبول عمل درامي جديد من تأليف أمين جمال، مشيرة إلى أنها لن تقبل عملا يقلل من مسيرتها الفنية.

فريدة سيف النصر تعتذر علي قبول عمل درامي جديد

وكتبت فريدة سيف النصر: «قرأت حدوتة حلوة أوي ورق تحفة للسيد المؤلف أمين جمال، والمخرج الكبير أحمد حسن، شكرًا لتفكيركم في والسبب مني مش قادره أقول إيه، ولكن مع الأسف اعتذر».

آخر أعمال فريدة سيف النصر

وكان آخر أعمال فريدة سيف النصر، هو مشاركتها في مسلسل «العتاولة» الذي عرض في رمضان 2024، بجانب أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.