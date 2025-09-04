نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أب ولكن».. محمد فراج يشارك في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد فراج حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يشارك في السباق الرمضاني لمسلسلات رمضان 2026.

محمد فراج يشارك في رمضان 2026

ومن المقرر ان يشارك محمد فراج في رمضان القادم بمسلسل «أب ولكن» بالتعاون مع المخرجة ياسمين أحمد كمال لأول مرة.

تفاصيل مسلسل «أب ولكن»

ومسلسل «أب ولكن»، لـ محمد فراج، مكون من 15 حلقة بالتعاون مع شركة سينرجي، والمفترض أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة عقب التعاقد مع باقى فريق العمل.

أحدث اعمال محمد فراج

ومن ناحية اخري، يواصل محمد فراج تصوير أحدث أعماله «ورد وشيكولاته» بمشاركة الفنانة زينة، المسلسل مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

آخر أعمال محمد فراج

وكان اخر اعمال محمد فراج هو مسلسل «كتالوج» بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة مسلسل كتالوج

ودارت أحداث مسلسل كتالوج حول يوسف، الذي يجد نفسه فجأة وحيدًا في مواجهة مسؤولية تربية طفليه، عقب وفاة زوجته أمينة، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة ريهام عبد الغفور، لكن نقطة التحوّل تأتي حين يكتشف يوسف قناة يوتيوب تركتها أمينة، تحتوي على فيديوهات ونصائح تربوية كانت قد سجلتها مسبقًا، تلك الفيديوهات تصبح دليله العاطفي والنفسي في محاولته لاحتواء أطفاله والاقتراب منهم مجددًا.