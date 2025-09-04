نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرملة حلمي بكر: ابنه مبيسألش على أخته ونزل مصر علشان الميراث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، الصورة الكاملة حول مسألة الميراث، مؤكدة أن الأمر أبسط بكثير مما يتصوره البعض، وأن هدفها الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار ابنتهما ريهام.



وأضافت سماح القرشي في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: بعد وفاة حلمي بكر لم أتخذ أي إجراءات ولم أذهب للمحاكم.. كنت في فترة هدوء تام بعد صدمة كبيرة.. ثم فوجئت بالأستاذ هشام حلمي بكر، وقد أرسل محاميه لتقديم إعلان وراثة وحصر تركة بعد نحو أربعة أشهر من الوفاة، وتواصل معي وطلب مني إنهاء الإجراءات، وقلت له حاضر، لكن لم أتحرك وقتها؛ لأنه كان يتواصل مع شقيقته ويزورها ويجلس معها، حتى أنه جاء ذات مرة للقاهرة وأمضى يومًا كاملًا معها، بعدها فوجئت بأن المحامي الخاص به أكمل إجراءات إعلان الوراثة وحصر التركة.



وعن التركة، أوضحت سماح القرشي، قائلة: الحقيقة أن حلمي بكر لم يترك وراءه ما يُحدث صراعًا، هناك سيارة قديمة في الجراج لا تعمل، وقد أبلغت بها ضمن إجراءات الحصر، والشقة التي نعيش فيها، وهي في الأساس كانت محل خلافات سابقة، فقام بكتابتها لي كمهر بعقد الزواج في 2023، ووعدته أن أنقلها لريهام، وهو كان سعيدًا جدًا بذلك.

وأضافت سماح القرشي، قائلة: 'ليس لدي أبناء آخرون غير ريهام، وكل ما يهمني هو مستقبلها وطمأنة روح والدها عليها.. الحقيقة أن ما يُقال عن الميراث مجرد كلام؛ لأنه لا يوجد ميراث نتنازع عليه من الأساس.. ما تركه حلمي بكر هو بعض المقتنيات، وشقة ايجار في حدائق الأهرام والأخرى في المهندسين، وكلها أمور واضحة وليست محل خلاف.

