الموسيقار يوسف عباس ضيف البودكاست العالمي "Follow Your Dream" مع روبرت ميلر

أحمد جودة - القاهرة - يحل الموسيقار العراقي يوسف عباس ضيفا على البودكاست العالمي الشهير "Follow Your Dream" الذي يقدمه الموسيقي والملحن الأمريكي روبرت ميلر. ويعد يوسف عباس أول فنان عربي يشارك في هذا البرنامج، الذي يعتبر أحد أبرز البرامج الموسيقية الملهمة على مستوى العالم، حيث يجمع بين الحوارات العميقة والعزف الموسيقي الحي، مستضيفًا فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم.

لا يقتصر البودكاست على عرض المسيرة الفنية للضيوف، بل يتعمق في استكشاف أحلامهم وتجاربهم الشخصية والتحديات التي واجهوها، مقدما للمستمعين رسائل ملهمة حول الإصرار وتحقيق الذات.

وقد حقق "Follow Your Dream" انتشارا واسعا عبر منصات البث مثل Spotify وApple Podcasts، ووصل إلى جمهور في أكثر من مئتي دولة، مما جعله منصة لتبادل الخبرات والتجارب الموسيقية والثقافية.

في سياق متصل يعمل يوسف عباس حاليا على تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي "Debriefing the President" الذي تم تصويره في مصر ويتناول المسلسل حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندًا إلى أحداث واقعية مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية قام باستجواب صدام بعد القبض عليه في ديسمبر 2003 إثر الغزو الأمريكي للعراق. وقد تم تصوير المشاهد التي تمثّل العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

المسلسل من إخراج ليزلي جريف، ويقدم رؤية إخراجية تجمع بين الدقة التاريخية والعمق الإنساني، متمكنا من خلق مناخ بصري ودرامي مشحون بالتفاصيل، بإيقاع درامي يحافظ على التوتر من المشهد الأول حتى النهاية.