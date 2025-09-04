نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دور صعب ومركب".. إشادات جماهيرية باداء ملك زاهر فى أزمة ثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ملك أحمد زاهر استطاعت أن تخطف الأنظار وبقوة في مسلسل أزمة ثقة، حيث قدمت دورًا معقدًا ومركبًا يتطلب حساسية عالية في الأداء. شخصية مريم لم تكن سهلة على الإطلاق، فهي تحمل في طياتها أبعادًا نفسية متشابكة، ما بين الضعف الإنساني والاضطراب الداخلي، وهو ما جعل الدور تحديًا كبيرًا لأي ممثلة شابة.

الجمهور تفاعل مع أدائها بشكل لافت، واعتبر أن ملك زاهر دخلت مرحلة جديدة في مشوارها الفني، مرحلة تعتمد على الصدق الفني والقدرة على الغوص في أعماق الشخصية. ما يميزها أنها لا تكتفي بالأداء السطحي، بل تدرس الشخصية وتفهم تفاصيلها الدقيقة، لتخرج للجمهور بشكل صادق ومؤثر.

الأداء الذي قدمته في أزمة ثقة جعلها حديث السوشيال ميديا، حيث جاءت الإشادات الجماهيرية لتؤكد أنها لم تعد مجرد "وجه شاب واعد"، بل موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ، قادرة على حمل أدوار صعبة وصياغتها ببراعة.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"

تدور أحداث "أزمة ثقة" في إطار تشويقي مشحون بالغموض، حيث تتشابك خيوط جريمة قتل مع صراعات عائلية وشخصيات متعددة، ما يخلق شبكة معقدة من الأسرار والمفاجآت.

يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ما يجعل كل حلقة محورية في دفع الأحداث للأمام ويجعل المشاهدين على موعد دائم مع الإثارة والتشويق.

مسلسل «أزمة ثقة» بطولة نجلاء بدر، كما يشارك في بطولة العمل كل من النجوم هانى عادل، ملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج ومنة فضالي، عبير منير والعمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد وتأليف أحمد صبحي وإنتاج رشا عصفور شركة «توجيذر».