بمناسبة المولد النبوى.. طرح كليب "المولد النبوي الشريف " بصوت أحمد العمري...فيديو

طرح المنشد الديني أحمد العمري فيديو كليب أغنية المولد النبوي الشريف بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وهي من كلمات د. محمد إبراهيم رشيد، ألحان وتوزيع آدم حسين.

ويعتبر باكوره التعاون الفني بينهم.

يقول كلمات أغنية المولد النبوي الشريف

صلّوا على سيدنا النبي..

• ⁠كالشمس غَطِّت ع الغروب..

• صلّوا على طه الحبيب..

• ⁠مِن نوره تتجلّى القلوب..

• يا ضيّ عين العباد..

• نور القلوب يا نبي..

صلّوا عليه وسلّموا تسليما

• يا رحمةً من ربِّنا..

• نزِّل على الدنيا السلام..

• بذكر سيرتَك قلبنا..

ينسى جراحه والآلام..

صلوا على سيدنا النبي

• صلّوا على سيدنا النبي..

• ⁠كالشمس غَطِّت ع الغروب..

• صلّوا على طه الحبيب..

• ⁠مِن نوره تتجلّى القلوب..

ياضي عين العباد

نور القلوب يانبي

صلوا عليه وسلموا تسليما

• يابخت من كان نصيبه

• ⁠إنك تزوره في المنام

• يللي بصدقك وبأمانتك..

• كرّمَك رّب الأنام..

صلوا على سيدنا النبي

• صلّوا على سيدنا النبي..

• ⁠كالشمس غَطِّت ع الغروب..

• ⁠صلّوا على طه الحبيب..

• ⁠مِن نوره تتجلّى القلوب

ياضي عين العباد

نور القلوب يانبي

صلوا عليه وسلموا تسليما

• ومن حنانك عرفنا..

• معنى الإيمان والوفا..

• وكُّل مِن زار رَوضِتَك..

• ⁠يرجِع بنور ما ينطَفىَ..