بمحاضرات وورش فنية وعروض فنية.. ثقافة القليوبية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة القليوبية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، في إطار برامج وزارة الثقافة.

مركز شباب شبين القناطر

وشهد مركز شباب شبين القناطر، احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي"، تحدثت خلالها حنان الطناني، أخصائي ثقافي، عما يحمله هذا اليوم من قيم المحبة والرحمة والتكافل.

أعقب ذلك ورشة تصميم ماكيت لعروسة المولد، وأخرى لتصميم لوحات فنية تدريب سحر الطوخي، بجانب ورشة حكي قدمت خلالها دعاء عبد السلام قصصا من السيرة النبوية للأطفال بطريقة مبسطة.

بيت ثقافة شبين القناطر

واختتمت الاحتفالية التي نظمها بيت ثقافة شبين القناطر، بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي بقيادة الفنان عادل فريد، بالإضافة إلى فقرة عزف على المزمار نالت إعجاب الحضور.

بيت ثقافة الخانكة

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "مولد الرسول" تحدث خلالها الشيخ د. محمد علام، عن سيرة الرسول الكريم، وأخلاقه التي جسدت أسمى معاني الرحمة والإنسانية، مؤكدا أهمية استلهام سيرته العطرة في تعزيز القيم النبيلة ونشر المحبة والتسامح بين الناس.

كما نفذت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة لتصميم لوحات فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، أطلق نادي المرأة بقصر ثقافة بنها أولى فعاليات ورشة تعليم تفصيل الأزياء، وسط إقبال كبير من المتدربات، وتقدم الورشة بالمجان يوم الثلاثاء من كل أسبوع طوال شهر سبتمبر، تدريب نادية الجوهري.